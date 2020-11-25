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المملكة تحصد 6 جوائز مؤسسية وفردية في التميز الحكومي العربي

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المملكة تحصد 6 جوائز مؤسسية وفردية في التميز الحكومي العربي المملكة تحصد 6 جوائز مؤسسية وفردية في التميز الحكومي العربي
أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الإمارات

المملكة تحصد 6 جوائز مؤسسية وفردية في التميز الحكومي العربي

حصدت المملكة العربية على عدد من جوائز التميز الحكومي العربي التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومي في البلدان العربية وتأسيس منصة متطورة لتبادل الأفكار والخبرات والاحتفاء بالنماذج والتجارب العربية المميزة في مجال العمل الحكومي.

وخلال الحفل الافتراضي الذي عقد لتكريم الفائزين بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين تم الإعلان عن فوز المملكة بستة جوائز حيث حصلت وزارة التجارة بجائزة أفضل وزارة عربية، وفازت الهيئة العامة الغذاء والدواء بجائزة أفضل هيئة حكومية عربية، وفي فئة المبادرات والخدمات، فازت خدمة "فرجت" من وزارة الداخلية كأفضل خدمة تطويرية حكومية.

وفي فئة الخدمات التطبيقات الذكية، حصلت خدمة تطبيق "المستشار العقاري" من صندوق التنمية العقاري بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، كما فازت خدمة تطبيق "أسس شركتك" من وزارة التجارة بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، وفي فئة الجوائز الفردية حصل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي على جائزة أفضل مدير عام لمؤسسة عربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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