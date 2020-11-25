أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن تسجل 5025 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

Print
الأردن تسجل 5025 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة الأردن تسجل 5025 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الأردن تسجل 5025 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 198021 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131181 بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2442 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية