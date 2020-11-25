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نجاح إزالة ورم كبير باستخدام تقنية المناظير الجراحية في مستشفى شراف في حائل

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نجاح إزالة ورم كبير باستخدام تقنية المناظير الجراحية في مستشفى شراف في حائل نجاح إزالة ورم كبير باستخدام تقنية المناظير الجراحية في مستشفى شراف في حائل
مركز عمليات اليوم الواحد في مستشفى شراف

نجاح إزالة ورم كبير باستخدام تقنية المناظير الجراحية في مستشفى شراف في حائل

نجح، بفضل الله، الفريق الطبي لمركز عمليات اليوم الواحد في مستشفى شراف في استئصال ورم على المبيض لمريضة، كانت تعاني من آلام متكررة في منطقة البطن والحوض؛ نتيجة ورم محسوس إكلينيكياً، حيث تبين بعد إجراء الفحوص والأشعة المقطعية، وجود كيس متعدد الكهوف غليظة الجدران، بأبعاد 7 سم و6 سم و5 سم طلائية البطن.
وتمكّن الفريق الجراحي من استئصال الورم بالمنظار الجراحي في عملية هي الأولى من نوعها في منطقة حائل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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