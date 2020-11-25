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إبراهيموفيتش يرغب في العودة لقيادة منتخب بلاده

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إبراهيموفيتش يرغب في العودة لقيادة منتخب بلاده إبراهيموفيتش يرغب في العودة لقيادة منتخب بلاده
قبل انطلاق مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم

إبراهيموفيتش يرغب في العودة لقيادة منتخب بلاده

قال السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الأربعاء: إنه يرغب في العودة لتمثيل منتخب بلاده قبل أشهر من انطلاق مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد بدايته الصاروخية في الموسم الجديد للدوري الإيطالي مع فريقه ميلان.

وقال المهاجم البالغ من العمر 39 عاماً في مقابلة مع صحيفة "افتونبلاديت" السويدية الأربعاء: "إذا سألتني سأكون صادقاً، نعم، أفتقد ، هذا ليس سرًّا".

وأضاف اللاعب الذي مثل سبعة من أعرق الفرق الأوروبية هي أياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي: "الشخص الذي لا يفتقده المنتخب هو من أنهى مسيرته بالفعل، وأنا لم أختم مسيرتي".

وردًّا على سؤال حول ما سيكون رده فيما لو اتصل به المدرب ياني أندرسون ليدعوه للمشاركة مجدداً مع المنتخب؛ قال إبراهيموفيتش: "سأقول له أعطني قليلًا من الوقت أريد التفكير".

وأحرز إبراهيموفيتش الثلاثاء جائزة أفضل لاعب سويدي للمرة الثانية عشرة في مسيرته الزاخرة، وهو لن يشارك الخميس في مباراة فريقه في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد ليل الفرنسي؛ لتعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر خلال الفوز على مضيفه نابولي 3-1 الأحد الماضي؛ ما سيبعده عن الملاعب لعشرة أيام على أقل تقدير.

وكان "إبرا" الغائب عن منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2016، أثار التكهنات بالعودة عن الاعتزال الدولي، بعدما نشر عبر حسابه على تويتر صورة له بقميص المنتخب السويدي وشارة القائد، وعلق عليها: "مضى وقت طويل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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