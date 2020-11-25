"دعوة أجياد" تزور عددًا من جمعيات الرياض والشرقية

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لتبادل الخبرات وتعميق العلاقات

زار وفد من جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مؤخرًا، عددًا من الجمعيات الدعوية بالرياض والمنطقة الشرقية، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجمعيات، وللتعرف على التطورات التي تشهدها في المجالات المختلفة.

وزار وفد الجمعية جمعيات: "الدعوة بشمال الرياض والدعوة في الربوة والدعوة بالأحساء، ومركز ركن الحوار بالدمام".

وتحرص جمعية "الدعوة" على التعاون مع جميع الجمعيات الدعوية بالمملكة وتوفير تجاربها الإدارية ومشاريعها المتنوعة لتستفيد منها تلك الجمعيات.

وقال المدير التنفيذي للجمعية منصور الذبياني: إن الزيارة في إطار التواصل وتبادل الخبرات بين الجمعيات الدعوية في المملكة.

وأضاف أنه جرى تبادل الآراء حول سبل التعاون بين الأطراف وتعزيز هذه العلاقة فيما يخدم الدعوة إلى الله -عز وجل-.

واختتم "الذبياني" حديثه بشكر الجمعيات التي قدمت الحفاوة والترحيب لهم، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع في تقديم برامج نوعية تحقق تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة.