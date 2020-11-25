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للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.. الأزهر يطلق منصة "اسأل ـ نجبك"

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للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.. الأزهر يطلق منصة "اسأل ـ نجبك" للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.. الأزهر يطلق منصة "اسأل ـ نجبك"

مصراوي Masrawy

03:33 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إطلاق منصة "اسأل نجبك" على بوابته الإلكترونية، لتوفير كافة السبل لخدمة الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم إنشاء المنظومة للرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالمناهج الدراسية والنواحي الإدارية، التي تيسر على الطلاب وأولياء الأمور، وتوفر لهم أقصى استفادة ممكنة من العملية التعليمية.

وأضاف عباس أن المنظومة متاحة على بوابة قطاع المعاهد الأزهرية لجميع الطلاب، لطرح أي أسئلة خاصة بالمناهج الدراسية أو استفسارات أولياء الأمور عن أي موضوعات خاصة بالمعاهد على مستوى الجمهورية.

وأِشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن تم التنبيه على رؤساء المعاهد بضرورة الإعلان عن المنصة بالمعاهد والفصول، عبر جروبات الواتساب الخاصة بالمعلمين.

ولفت الشيخ صالح عباس إلى أنه يمكن لأي طالب الدخول إلى المنصة وملء البيانات، وكتابة أي سؤال يرغب في الاستفسار عنه في أي مادة عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن العملية التعليمية بجميع المناطق تسير بشكل طبيعي، ولم تحدث أي مشكلات تعطلها، وتوجد إجراءات احترازية مشددة بكل المعاهد.

وقال عباس إنه زار أمس الثلاثاء، معهد قطور " ع ـ ث" بمنطقة الغربية الأزهرية، لمتابعة سير العمل.

وشدد صالح عباس على ضرورة التواصل بين المعلمين والطلاب طوال أيام الأسبوع، بشكل مستمر من خلال وسائل التواصل الإلكتروني، خاصة وأن الدراسة والحضور للمرحلة الثانوية والإعدادية يومان فقط، حتى لا يتأثر مستوى الطلاب.

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