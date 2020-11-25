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8 قتلى من ميليشيات إيران و"حزب الله" في قصف إسرائيلي على الجولان

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8 قتلى من ميليشيات إيران و"حزب الله" في قصف إسرائيلي على الجولان 8 قتلى من ميليشيات إيران و"حزب الله" في قصف إسرائيلي على الجولان
بعد 4 أيام من استهداف مماثل شرق سوريا

8 قتلى من ميليشيات إيران و

قُتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلًا مواقع عسكرية في سوريا؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء).

وبيّن المرصد أن إسرائيل شنّت ليل الثلاثاء الأربعاء ضربات استهدفت مركزًا ومخزن أسلحة تابعًا لميليشيات إيران وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي.

وأضاف أن الضربات طالت مركزًا لمجموعة "المقاومة السورية لتحرير الجولان" في القنيطرة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل.

من جانبه ذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن القصف أدى إلى إعطاب آليات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتكرر في الأيام الأخيرة القصف الإسرائيلي على سوريا، آخره السبت الماضي؛ مما أدى إلى مقتل 14 مسلحًا مواليًا لإيران غالبيتهم عراقيون في شرق سوريا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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