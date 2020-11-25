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جامعة جدة تطلق البرنامج المطور للتأهيل للابتعاث للعام 1441-1442هـ

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جامعة جدة تطلق البرنامج المطور للتأهيل للابتعاث للعام 1441-1442هـ جامعة جدة تطلق البرنامج المطور للتأهيل للابتعاث للعام 1441-1442هـ
يستمر 4 أسابيع.. بحضور أكثر من 170 معيدًا ومحاضرًا

جامعة جدة تطلق البرنامج المطور للتأهيل للابتعاث للعام 1441-1442هـ

دشن عميد الدراسات العليا بجامعة جدة د. عبد الله المزروعي، عن بُعد؛ البرنامج المطور للتأهيل للابتعاث للعام الجامعي 1441-1442هـ، بحضور أكثر من 170 معيدًا ومحاضرًا بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح "المزروعي" أن البرنامج يستمر لمدة أربعة أسابيع، ويتناول في كل أسبوع مناقشة أحد المحاور الهامة التي تعنى بتثقيف المبتعث وتهيئته وتزويده بأنظمة ومراحل الابتعاث ومتطلباته؛ كأهمية المحافظة على الهوية الإسلامية وتمثيل الوطن، وكيف يكون المبتعث سفيرًا لبلاده، وكيفية التكيف مع المرحلة الجديدة، والتعرف على الملحقيات الثقافية بالخارج، وكيفية الحصول على القبول في الجامعات العالمية، والتثقيف بالأنظمة والقواعد الدولية، وأنظمة وإجراءات الابتعاث، والأمور المالية والمكافآت، والمهارات الإبداعية، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بشؤون الابتعاث التي بدورها تفيد مبتعث جامعة جدة في التخطيط وتنظيم الأمور، وتحديد الأولويات للاستفادة من مرحلة الابتعاث.

وأوضح "المزروعي" أن البرنامج يشارك في تقديمه 23 من أعضاء هيئة التدريس عن بُعد، وباستخدام نظام البلاك بورد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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