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قال: سيكون متاحاً بالمجان للجميع .. وتلقيه اختياري ولكن...

مع اقتراب وصول اللقاح ضد كورونا إلى المملكة، يسأل الكاتب الصحفي خالد السليمان، المواطن والمقيم: هل ستأخذ لقاح كورونا؟ مسلطا الضوء على مجموعات متشككة في مخاطر تلقي اللقاح وما قد ينتج عنه مستقبلاً من آثار جانبية، تاركا الأمر في النهاية لتقدير المواطن ومسؤوليته.

سيكون متاحاً بالمجان للجميع

في مقاله "هل ستأخذ لقاح كورونا؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: " وفقاً لوزارة الصحة فإن لقاح كورونا سيكون متاحاً بالمجان لجميع سكان المملكة العربية السعودية دون أي تمييز بين مواطن ومقيم، ويتوقع وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري أن يغطي اللقاح ما نسبتة 70 % من المواطنين والمقيمين بنهاية 2021!".

المملكة تعاقدت عليه

ويوضح "السليمان" أن "المملكة كانت قد تعاقدت مع عدد من الشركات الكبرى للحصول على اللقاح فور إنتاجه، كما أنها ستحصل على حصتها من سلة لقاحات منشأة (كوفاكس) التي كان لمجموعة العشرين دور كبير في إنشائها وتمويلها، وتوقع د. عسيري أن تحصل المملكة خلال أسابيع على جدول واضح لوصول اللقاحات، والأولوية ستكون لكبار السن وكذلك من لم يتعرضوا للإصابة بالعدوى، وباستثناء الأطفال سيحصل كل من تجاوز الـ 16 من عمره على اللقاح!".

اختياري ولكن...

ويتوجه الكاتب للمواطن ويقول: "المعروف أن معظم حكومات الدول أعلنت أن تلقي اللقاح اختياري وليس إجبارياً، لكن كثيراً من إجراءات وممارسات الحياة ربما جعلته إجبارياً، مثل اشتراط تلقيه لركوب وسائل السفر، وكذلك دخول الدول، وهذا يسلط الضوء على مجموعات متشككة في مخاطر تلقي اللقاح وما قد ينتج عنه مستقبلاً من آثار جانبية لم تكتشفها التجارب بسبب حالة الاستعجال التي يبديها العالم للحصول على حل لأزمة كورونا وآثارها القاسية، وهذه المجموعات تبدي مقاومة لفكرة تلقي اللقاح، ولديهم مخاوفهم المشروعة التي قد يعالجها الوقت أو الأمر الواقع!".

الخيار لكم

ويخلص "السليمان" إلى أن " كورونا من خلفكم واللقاح أمامكم.. والخيار لكم!".