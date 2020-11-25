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الاتحاد الأوروبي يحدّد موعد حملة التطعيمات ضد كورونا

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الاتحاد الأوروبي يحدّد موعد حملة التطعيمات ضد كورونا الاتحاد الأوروبي يحدّد موعد حملة التطعيمات ضد كورونا
"فون دير لاين" تحثّ المواطنين على مواصلة احترام القيود

الاتحاد الأوروبي يحدّد موعد حملة التطعيمات ضد كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن أول مواطني دول التكتل الـ27 يمكن تطعيمهم ضد بحلول عيد الميلاد أواخر العام الجاري.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "ثمة ضوءاً أخيراً في نهاية النفق".

وأضافت للمشرعين في الاتحاد الأوروبي، أن أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، حذرت من أن على الدول الأعضاء أن تعد على وجه السرعة السلاسل اللوجستية لنشر مئات الملايين من جرعات اللقاحات.

وقالت "فون دير لاين": يجب أن تستعد الدول الأعضاء الآن. نحن نتحدث عن الملايين من الحقن. نتحدث عن سلاسل التبريد. نتحدث عن تنظيم مراكز التطعيم. نتحدث عن الموظفين المدربين الموجودين هناك. سمّها ما شئت"، محذرة من أن كل هذا يجب أن يكون جاهزاً.

وحثت المسؤولة، المواطنين الأوروبيين على مواصلة احترام القيود، حتى في الوقت الذي تضر فيه الإجراءات بالشركات، وتزيد من الإضرار بالاقتصادات التي دمرها فيروس كورونا، وتضع الناس في مصاعب اجتماعية وعقلية.

وأضافت: مع ما يقرب من 3 آلاف وفاة يومياً، كان (كوفيد-19) السبب الأول للوفاة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، والمستشفيات ما زالت تحت الضغط وفي بعض المناطق مكتظة بوحدات العناية المركزة.

وحذرت "فون دير لاين": من أنه يجب أن نتعلم من الصيف، وألا نكرر نفس الأخطاء. الاسترخاء المفرط يمثل مخاطرة لموجة ثالثة بعد عيد الميلاد، وعيد الميلاد هذا سيكون مختلفاً، ونعم، سيكون أكثر هدوءاً.

ولدى المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتفاقات مع ستة موردي لقاحات محتملين وتعمل على عقد سابع.

وتسمح الصفقات للمفوضية بشراء أكثر من 800 مليون جرعة، أي أكثر من سكان الكتلة، الذين يبلغ عددهم حوالي 460 مليون شخص.

وقالت بروكسل، أمس الثلاثاء، إنها ستوقع عقداً لما يصل إلى 160 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي طورته "موديرنا"، وتقول الشركة الأمريكية إنه يبدو فعالاً بنسبة 94.5 %، وفقاً لبياناتها الأولية.الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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