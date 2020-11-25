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تعرف على الفروق بين لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" و"سبوتنيك"

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تعرف على الفروق بين لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" و"سبوتنيك" تعرف على الفروق بين لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" و"سبوتنيك"
من خلال تحديد مستوى الفعالية والنوعية والدرجات اللازمة للحفظ والتخزين

تعرف على الفروق بين لقاحات

أعلنت بعض الشركات التي عملت على تطوير لقاحات فيروس "كورونا المستجد" في الأشهر الماضية، عن نتائج تجاربها.

وشملت النتائج المنشورة عدد الجرعات اللازمة، وفعاليتها ضد المستجد "كوفيد-19"، إلى درجة الحرارة اللازمة لتخزينها.

وقالت شركتا "أوكسفورد/ أسترازينيكا"، إن نوع لقاحهما هو "تقنية الناقلات الفيروسية"، وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 70%، والحفظ والتخزين ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

وذكرت شركة "موديرنا" أن نوع لقاحها "تقنية الحمض النووي الريبوزي" وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 94.5%، والحفظ والتخزين عند 20 درجة تحت الصفر.

أمّا شركتا "فايزر/ بيوتنيك" فقد كشفتا أن لقاحهما من نوع "تقنية الحمض النووي الريبوزي"، وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 95%، والحفظ والتخزين عند 70 درجة تحت الصفر.

وأوضحت شركة "سبوتنيك" أن لقاحها من نوع "تقنية الناقلات الفيروسية" وعدد الجرعات "×2"، والفعالية 91.4%، والحفظ والتخزين عند 18 درجة تحت الصفر.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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