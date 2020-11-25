أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البيئة: استئناف الغوص بجنوب سيناء بداية ديسمبر "شروط وضوابط"

Print
البيئة: استئناف الغوص بجنوب سيناء بداية ديسمبر "شروط وضوابط" البيئة: استئناف الغوص بجنوب سيناء بداية ديسمبر "شروط وضوابط"

مصراوي Masrawy

01:06 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بوزارة البيئة، لمصراوي، صدور توجيه من الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، باستئناف نشاط الغوص عقب فترة التوقف السابقة.

ونصت التوجيهات، على أن تعمم والضوابط المكملة لها على مراكز الغوص ويخاطب بها الجهات المعنية وتسري لمدة عام من تاريخ العمل بها ما لم يصدر تعليمات أخرى,

كما يقع كل من يخالف هذه التعليمات والضوابط المكملة لها تحت طائلة مواد العقوبات بالقانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات والقرارات المكملة له ويتم إيقاف الكيان المخالف عن زيارة المحمية.

126983915_215756816630578_2592797563079887211_n127014777_1900493423427145_8227572935512127475_n

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تشارك بمعسكر "اتكلم عربي" للأطفال المصريين في أمريكا

وزيرة الهجرة تشارك بمعسكر "اتكلم عربي" للأطفال المصريين في أمريكا

فرار عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث سير

فرار عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث سير

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية