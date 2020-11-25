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بالصور.. بدء استكمال تنفيذ الجسر البحري وأعمال طريق صفوى ورحيمة بالشرقية

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بطول 700م مع استكمال الإنارة والتجميل والانتهاء خلال عامين

بالصور.. بدء استكمال تنفيذ الجسر البحري وأعمال طريق صفوى ورحيمة بالشرقية

أعلن مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، عن ترسية مشروع استكمال طريق صفوى رحيمة، بتنفيذ الجسر البحري وأعمال الجسر أعلى دوار صفوى مع تنفيذ أعمال الإنارة للطريق.

وأضاف الغامدي: يشمل المشروع تنفيذ جسر بحري بطول (700) متر، وجسر آخر أعلى دوار صفوى بطول (300) متر، وأعمال إنارة لكامل الطريق والجسرين، إضافة للأعمال التجميلية للجسر البحري، واستكمال أعمال الطريق الرابط بطول (14)كلم؛ مشيرًا إلى أن من المستهدف الانتهاء من المشروع خلال عامين.

وتابع: يعتبر المشروع استكمالًا للمشروع السابق الذي تم خلاله تنفيذ ازدواج طريق صفوى/ رحيمة حيث تم تنفيذ طريق مزدوج بواقع ثلاث مسارات لكل اتجاه بطول ٤.٤كلم لكامل أعمال الطريق من تقاطع طريق الدمام الجبيل السريع حتى دوار صفوى، وتنفيذ امتداد الطريق حتى أسفل منسوب طبقة الأساس الإسفلتي بطول ٤.٨كلم من دوار صفوى حتى قنوات التصريف على شاطئ صفوى، وتم تنفيذ عدد (24) جسرًا بحريًّا (قنوات تصريف مائية)؛ للسماح باستمرارية حركة تيار حفاظًا على البيئة البحرية؛ منها (15) قناة تصريف مائية بطول (1.30) كلم جهة صفوى والـ(9) قنوات الأخرى بطول (1.30) كلم من جهة رأس تنورة.

وأكد الغامدي أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل؛ لتسهيل التنقل بين مناطق ومحافظات المملكة ورفع مستوى السلامة المرورية؛ لافتًا إلى أن المشروع يختصر المسافة من وإلى محافظة رأس تنورة، وربط المحافظة مع مدينتي الدمام والقطيف، ويعتبر مدخلًا آخر لمحافظة رأس تنورة.

بالصور.. بدء استكمال تنفيذ الجسر البحري وأعمال طريق صفوى ورحيمة بالشرقية

بالصور.. بدء استكمال تنفيذ الجسر البحري وأعمال طريق صفوى ورحيمة بالشرقية

الجسر البحري المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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