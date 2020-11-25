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38 عاماً خدمة.. أول ممرضة في الطب الشرعي تتقاعد وتحظى بالتكريم

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38 عاماً خدمة.. أول ممرضة في الطب الشرعي تتقاعد وتحظى بالتكريم 38 عاماً خدمة.. أول ممرضة في الطب الشرعي تتقاعد وتحظى بالتكريم
"جهير المانع" عملت خلال مسيرتها في عديد من القطاعات الصحية

38 عاماً خدمة.. أول ممرضة في الطب الشرعي تتقاعد وتحظى بالتكريم

كرَّم المشرف على إدارة الطب الشرعي بالرياض الدكتور نايف عبدالعزيز الجهني؛ ومنسوبو الإدارة الممرضة جهير سعد المانع؛ إثر تقاعدها من العمل، بعد أن أمضت أكثر من (38) عاماً عملت خلالها بعديد من القطاعات الصحية، وفي الـ 15 عاماً الأخيرة عملت في مركز الطب الشرعي.

وتعد المانع؛ أول ممرضة في مجال الطب الشرعي، وقُدم لها خلال المناسبة درع وعديد من الهدايا.

وأشاد الجهني؛ بجهود وعطاء وقدرات الممرضة جهير المانع؛ العلمية والعملية، واصفاً إياها بأنها كانت من خيرة الكوادر التمريضية التي عملت بالطب الشرعي، متمنياً لها دوام التوفيق.إدارة الطب الشرعي الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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