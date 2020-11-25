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تحسبا للموجة الثانية من تفشي "كورونا"... بيان من المصرية بشأن غلق المساجد

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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه تم التواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه "لا صحة لصدور أي قرارات بإغلاق كافة المساجد".

وأشارت إلى أن "قرار فتح المساجد لكافة الصلوات مازال سارياً دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة، مع الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات أو تهاونه في تطبيقها.

وأوضحت أنه "تم تحذير جميع العاملين في الوزارة والمساجد والأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، مع توجيه وحث المصلين بالالتزام بهذه الضوابط، وإحضار المصلى الشخصي وعدم السماح لأي مصلي دخول المساجد دون ارتداء كمامة، ووضوح علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه".

وأضافت أنه "في حال عدم التزام المصلين في أي مسجد بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد على الفور ومعاقبة المسؤول عن المخالفة".

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شبكة عيون الإخبارية