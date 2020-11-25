أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دخلوا منزل مقيم مدعين أنهم رجال أمن.. الجناة الثلاثة في قبضة شرطة الرياض

Print
دخلوا منزل مقيم مدعين أنهم رجال أمن.. الجناة الثلاثة في قبضة شرطة الرياض دخلوا منزل مقيم مدعين أنهم رجال أمن.. الجناة الثلاثة في قبضة شرطة الرياض
مواطن ومقيمان يمنيان سلبوا مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية بقيمة 108 آلاف ريال

دخلوا منزل مقيم مدعين أنهم رجال أمن.. الجناة الثلاثة في قبضة شرطة الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص؛ لتورطهم في انتحال صفة رجال أمن وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة (108) آلاف ريال.

تفصيلاً، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، إثر تورّطهم في انتحال صفة رجال أمن والدخول إلى منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية بقيمة (108) آلاف ريال، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

شبكة عيون الإخبارية