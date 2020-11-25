تقرير: لماذا يرفض بوتين تلقي اللقاح الروسي ضد كورونا؟

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فعاليته 95% أم تعجلت موسكو بإنتاجه؟

في خطوة قد تُقوّض سمعة اللقاح، أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد المطوّر حديثًا في روسيا؛ رغم أن مسؤولي الصحة قالوا إن فعاليته بلغت نسبة 95%، وبالفعل تم تلقيح بعض الأشخاص به.

وقال متحدث باسم الكرملين لوكالة بلومبرغ: "لم نبدأ بعد بتلقيح واسع النطاق، ورئيس الدولة لا يمكنه المشاركة في التطعيم كمتطوع. هذا مستحيل. لا يمكن للرئيس استخدام لقاح غير معتمد".

وكانت روسيا قد أكدت الثلاثاء، أن لقاحها "سبوتنيك- في" ضد فيروس كورونا الذي طوّره مركز غماليا لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، فعال بنسبة 95%.

وحسب موقع قناة "الحرة"، أشار بيان صادر عن المركز، ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح، إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوعين بعد 42 يومًا من حقن الجرعة الأولى.

وقال مطورو لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك- في" وممولوه إن اللقاح سيقل ثمنه عن 20 دولارًا للفرد الواحد في الأسواق العالمية، وإن موسكو تهدف إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة منه في الداخل والخارج خلال العام المقبل.

وذكر البيان، المنشور على صفحة اللقاح على تويتر، أنه يتكون من حقنتين، يقل ثمن كل منهما عن عشرة دولارات، وإنه سيتاح مجانًا للمواطنين الروس.

ويأتي الإعلان عن سعر اللقاح في وقت تتطلع فيه روسيا لترتيب التوسع في إنتاجه وتوزيعه.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف: إن موسكو وشركاءها الأجانب لديهم القدرة على إنتاج أكثر من مليار جرعة؛ بدءًا من العام المقبل، تكفي لتحصين أكثر من 500 مليون فرد.

وفي وقت سابق، ذكر الصندوق السيادي ومركز غماليا أن بيانات التجارب السريرية الجديدة على 39 حالة مؤكدة و18794 مرضى تلقوا الحقنتين؛ أثبتت أن فاعلية اللقاح تبلغ 91.4٪ في اليوم الـ28، وأكثر من 95٪ في اليوم الـ42.

وكان بعض العلماء في الغرب قد انتقدوا موسكو، واتهموها بالتعجل في إنتاج اللقاح.الرئيس فلاديمير بوتين اللقاح الروسي