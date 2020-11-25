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بشكل آمن وسهل.. دبي تخطط للاستغناء عن العملات النقدية

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بشكل آمن وسهل.. دبي تخطط للاستغناء عن العملات النقدية بشكل آمن وسهل.. دبي تخطط للاستغناء عن العملات النقدية
مساعٍ تأتي في إطار تحول إلى البيئة الذكية بالكامل

بشكل آمن وسهل.. دبي تخطط للاستغناء عن العملات النقدية

أعلنت حكومة دبي، تشكيل فريق عمل "دبي اللانقدية"، وسيُعنى الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل.

ويضم الفريق كلًّا من: دائرة المالية في دبي، دائرة دبي الذكية، اللجنة العليا للتشريعات، اقتصادية دبي، شرطة دبي، غرفة دبي، مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وتأتي هذه المساعي في إطار تحول دبي إلى البيئة الذكية بالكامل.

وسيُعنى الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل، بما يغطي كل قطاعات المدينة، ليوحد الفريق بذلك جهود الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.

ووفق " اليوم" سيتم تكليف فريق "دبي اللانقدية" بالعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، على رأسها وضع خارطة طريق دقيقة لهذا الانتقال نحو مجتمع غير نقدي. وتحقيقًا لهذه الغاية، سيطلق فريق العمل تدريجيًّا سلسلة من المبادرات الشاملة والطموحة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع؛ سعيًا نحو وضع البنية التحتية اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العملة النقدية.حكومة دبي عمل دبي اللانقدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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