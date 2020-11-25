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في جميع فروعها.. "الماجد للعود" تواصل تخفيضات الـ 50 % على الأصناف كافة

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في جميع فروعها.. "الماجد للعود" تواصل تخفيضات الـ 50 % على الأصناف كافة في جميع فروعها.. "الماجد للعود" تواصل تخفيضات الـ 50 % على الأصناف كافة
أطلقت عدداً من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة

في جميع فروعها..

تواصل شركة الماجد للعود، تخفيضاتها الـ 50 % في هذه الأيام التي تعد أواخر أيام التخفيضات، وذلك في جميع فروعها بالمملكة ودولة الكويت وعبر الموقع الإلكتروني التالي: https://www.almajed4oud.com/ وعلى الاصناف والمنتجات كافة، وذلك تعزيزاً للعلاقة الوطيدة بين شركة الماجد للعود وعملائها.

وأوضحت شركة الماجد للعود، أنها أطلقت في الفترة الأخيرة عدداً من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة التي تليق بصُناعها وهي: عطر نجلاند، عطر رسمي أكوا، عطر جوك، عطر بودري.

كما كشفت عن افتتاح فروع جديدة على مستوى المملكة، وذلك لتلبية رغبات العملاء وتعزيز العلاقة بشكل أكبر.شركة الماجد للعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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