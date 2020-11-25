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إضافة المملكة إلى قائمة مصادر الغذاء.. الجمبري السعودي يغزو أسواق سنغافورة

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إضافة المملكة إلى قائمة مصادر الغذاء.. الجمبري السعودي يغزو أسواق سنغافورة إضافة المملكة إلى قائمة مصادر الغذاء.. الجمبري السعودي يغزو أسواق سنغافورة
شان سينج: سيتم التوسع فيه لتغطية المزيد من الطلب في السوق وسنرفع حجم الاستيراد

إضافة المملكة إلى قائمة مصادر الغذاء.. الجمبري السعودي يغزو أسواق سنغافورة

بدأت سنغافورة في استيراد الجمبري المجمّد من ، وذلك في خطوة لوضع الأسس لمزيد من الواردات والصادرات الغذائية بين البلدين.

وأكّد شان سينج وزير التجارة والصناعة السنغافوري، في تصريحات صحفية، أنه تمت إضافة السعودية إلى قائمة مصادر الغذاء في سنغافورة وهو ما يتيح عديداً من الخيارات للمرونة في حالات الطوارئ في أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد.

وأشار الوزير السنغافوري، إلى أنه يمكن استكشاف المزيد من السفارة السعودية والموردين السعوديين عن منتجات أخرى لاستيرادها من المملكة.

وقال إن الجمبري السعودي متوافر حالياً في بعض المتاجر وسيتم التوسع فيه لتغطية المزيد من الطلب في السوق، وإنه سيتم قريباً رفع حجم الاستيراد من 12 طناً إلى 60 طناً مع نهاية العام.سنغافورة الجمبري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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