"الاستثمارات العامة": الجائحة سرّعت وتيرة التغيّر التكنولوجي.. نستثمر فيه وهذه أهدافنا

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الصندوق: قطاع التكنولوجيا أثبت قدرته على الاستمرار في التطور والنمو رغم "كورونا"

قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إن جائحة كوفيد-19 أسهمت في تسارع وتيرة التغيّر التكنولوجي، وأدت إلى تحولات جذرية في نمط حياتنا وأساليب ممارستنا وإدارتنا للأعمال.

وأضاف الصندوق، إنه يستثمر في قطاع التكنولوجيا، ويسعى إلى توطين التقنية المتقدمة وتطبيقاتها، من أجل تنمية اقتصاد المملكة على المدى الطويل.

وأضاف: أثبت قطاع التكنولوجيا قدرته على الاستمرار في التطور والنمو رغم الجائحة، والهدف من الشراكات العالمية هو توطين التقنيات والمعرفة وإتاحتها في المملكة، ونجح الصندوق باستثماره في شركة أوبر أن يحدث ثورة في وسائل النقل معتدلة التكلفة، كما أسهم ذلك في توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين.

وأردف: من خلال استثمار الصندوق في شركة لوسيد موتورز فتحت أبواب أكبر شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية للشباب السعودي للحصول على فرص التدريب.

وتابع: محلياً؛ تعمل شركة علم على رؤية المملكة لقطاع التقنية والتكنولوجيا لتصبح رائدة عالمياً في هذا المجال.

وقال الصندوق: ولأن التقنية هي مستقبل العالم القادم، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على الاستثمار في المستقبل ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة والإسهام في الاقتصاد العالمي.صندوق الاستثمارات العامة