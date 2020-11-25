"برمجيات وخدمات حج".. "تقنية البنات بمكة" تفتح باب التقديم للدبلوم المسائي

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إضافة إلى تخصصات المحاسبة والتجميل.. عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، عن فتح باب التقديم على برامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ، عبر (بوابة القبول الموحد) في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني www.tvtc.gov.sa.

وأضافت الكلية أن التقديم متاح على البرامج التدريبية من 7/ 4/ 1442 حتى تاريخ 16/ 4/ 1442هـ في أربع تخصصات: (تخصص البرمجيات- تخصص المحاسبة- تخصص خدمات الحج والعمرة- تخصص التجميل مسار البشرة ومسار الشعر).

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة حنان المالكي، أن دبلوم البرامج التدريبية الذي يمتد فيه التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف؛ يهدف إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، ويستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنات والمقيمات ممن تنطبق عليهم ضوابط البرنامج، أما أوقات تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً.

وبيّنت المالكي أن شروط القبول تسري على المتقدمين بنفس شروط القبول في الفترة الصباحية، ويجوز قبول الحالات التالية "الموظفة المتفرغة وغير المتفرغة"، مع اشتراط التفرغ التام في أوقات التدريب لمن تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج الراغبة في الحصول على مؤهل سَبَق لها الحصول عليه.

ولفتت إلى أن تكاليف الالتحاق بالبرنامج تُحدد على أساس الساعة التدريبية المعتمدة؛ بحيث تكون 400 ريال للساعة، وتدفع المقبولة مبدئيًّا في البرنامج، مصاريف إدارية 300 ريال، كما تُعفى المتدربة من تكاليف البرنامج إذا كانت من أبناء شهداء الواجب.الكلية التقنية للبنات مكة المكرمة