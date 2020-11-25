اطلع على السبب الذي دفع محبّي الموسيقى في الإمارات إلى استخدام أنغامي - التطبيق المحلّ الأساسي في سوق يتواجد فيه لاعبون عالميون

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يعتبر التنوّع الثقافي والعرقي في الإمارات العربية المتحدة فريداً من نوعه في المنطقة، مما جعل عملية بناء رابط عاطفي متين ما بين العلامات التجاريّة وجمهورها عمليةً صعبة. فقطاع الموسيقى، تماماً مثل غيره من القطاعات، يحاول جاهداً إيجاد الرابط المثالي ما بين الطابعين المحلّ والعالمي.

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لمحة عن Digital Media Services (DMS)

تأسست شركة Digital Media Services (DMS) عام 2010 لتكون الذراع الرقمي الرسمي لـ Choueiri Group، وتقدم الشركة حالياً حافظة متميزة من العروض عبر الإنترنت/الهاتف الجوال تصل إلى نحو 140 مليون مستخدم فريد، وتولّد 1.2 مليار زيارة لصفحات إنترنت، كما تقدم أكثر من 3.8 مليار إعلان شهرياً. وتماشياً مع التزام Choueiri Group وتركيزها على القطاع الرقمي، فقد أجرت DMS عملية تجديد لعلامتها التجارية في شهر أبريل 2017، الأمر الذي يعكس مكانتها الاستثنائية بصفتها الصوت الحقيقي للناشرين المستقلين. وتتخذ شركة DMS من دبي مقراً لها، ولديها حضور واسع في عدد من الأسواق الرئيسية في المنطقة.