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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين ومديري الإدارات الحكومية في اللقاء الأسبوعي

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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين ومديري الإدارات الحكومية في اللقاء الأسبوعي "أمير تبوك" يستقبل المواطنين ومديري الإدارات الحكومية في اللقاء الأسبوعي
بحث عدداً من الموضوعات التي تهم المنطقة ونوّه باللحمة الوطنية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في اللقاء الأسبوعي بالقصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة، بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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