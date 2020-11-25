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لجنة الخدمات الطبية برالي حائل 2020 تحدد مهامها ومواقعها

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جهّزت القوى البشرية والطبية والإسعافية وعياداتها الميدانية والإجراءات الوقائية

لجنة الخدمات الطبية برالي حائل 2020 تحدد مهامها ومواقعها

حددت لجنة الخدمات الطبية والإسعافية برالي حائل الدولي 2020، اليوم، القوى البشرية الطبية والإسعافية، ومواقع التمركز، وسيارات الإسعاف والسيارات المساندة، والعيادات الميدانية والتجهيزات المطلوبة لطائرتي الإخلاء الطبي.

وتم كذلك تحديد آلية فحص كورونا للمشاركين من متسابقين ومنظمين وفِرَق صيانة وإعلاميين، وتطبيق كل الاحترازات والبرتوكولات الطبية المقررة من وزارة الصحة والاتحاد السعودي خلال فترة إقامة الرالي في جميع المواقع.

جاء ذلك إثر اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، مع فريق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلًا في مدير الرالي ومساعدة ومساعد المدير الطبي لرالي حائل الدولي، في مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل.

لجنة الخدمات الطبية برالي حائل 2020 تحدد مهامها ومواقعها

لجنة الخدمات الطبية والإسعافية رالي حائل الدولي 2020

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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