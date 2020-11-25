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على خطى "وول ستريت".. أسهم اليابان تغلق مرتفعة و"اللقاح" كلمة السر

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على خطى "وول ستريت".. أسهم اليابان تغلق مرتفعة و"اللقاح" كلمة السر على خطى "وول ستريت".. أسهم اليابان تغلق مرتفعة و"اللقاح" كلمة السر
مؤشر "نيكي" كان قد أغلق أمس على أعلى مستوى في 29 عامًا ونصف العام

على خطى

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم، مقتفية أثر مكاسب "وول ستريت"؛ حيث صعد مؤشر داو جونز لمستوى قياسي الليلة الماضية، مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل التفاؤل إزاء لقاح وتبدد الضبابية حيال الانتخابات الأمريكية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.5% مسجلًا 26296.86 نقطة عند الإغلاق. وكان المؤشر قد أغلق على أعلى مستوى في 29 عامًا ونصف العام أمس الثلاثاء.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.3%، ليسجل 1767.67 نقطة، ليواصل سلسلة ارتفاعات طفيفة بعدما لامس أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة.

ووفقًا لـ"رويترز" اخترق المؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي مستوى الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى، وصعد ستاندرد آند بورز 500 لمستويات قياسية؛ إذ صار المستثمرون يتوقعون تعافيًا اقتصاديًّا سريعًا بفضل التقدم صوب لقاح لفيروس كورونا وإعطاء الضوء الأخضر لانتقال الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وقال تاكاشي هيروكي من مونيكس سيكيورتيز: "السوق ترتفع بشكل عام اليوم، وثمة إقبال على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية".

واستفادت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، من الأداء القوي لنظرائها في الولايات المتحدة؛ إذ صعد سهم شين- إتسو كيميكال 3.39%؛ فيما عكس سهمَا ادفانتيست وطوكيو إلكترون الاتجاه ليغلقا على انخفاض طفيف. وقفز سهم نيسان موتورز 7%.الأسهم اليابانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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