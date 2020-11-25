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حصر عددي| فوز الجاحر ونظير وحلمي وزهير في الدائرة الثانية بأسيوط

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حصر عددي| فوز الجاحر ونظير وحلمي وزهير في الدائرة الثانية بأسيوط حصر عددي| فوز الجاحر ونظير وحلمي وزهير في الدائرة الثانية بأسيوط

مصراوي Masrawy

10:45 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن رئيس اللجنة العامة بالدائرة الثانية في أسيوط، ومقرها مركز القوصية الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وحصل المرشح يونس الجاحر على 90072 صوتًا، والمرشح إبراهيم نظير على 101809 صوتًا، والمرشح حسام الدين حلمي ماضي على 85969 صوتًا، والمرشح أحمد زهير أحمد على 81373 صوتًا، من إجمالي أصوات الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 148852، بلغ عدد الأصوات الصحيحة منها 126227، والباطلة 22625.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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