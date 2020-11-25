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جازان .. إجراء أكثر من 1200 عملية منظار في مستشفى الملك فهد المركزي

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جازان .. إجراء أكثر من 1200 عملية منظار في مستشفى الملك فهد المركزي جازان .. إجراء أكثر من 1200 عملية منظار في مستشفى الملك فهد المركزي
الصحة: مع أخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع جائحة كورونا

جازان .. إجراء أكثر من 1200 عملية منظار في مستشفى الملك فهد المركزي

كشفت صحة جازان أن أطباء وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد المركزي، أجروا 1206 عمليات منظار، وذلك منذ الأول من يناير من العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي مع أخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع جائحة كورونا.

وأوضحت أن عمليات المناظير شملت إجراء 598 منظاراً علوياً تشخيصياً، و159 منظاراً علوياً علاجياً، إضافة إلى إجراء 282 منظاراً سفلياً علاجياً وتشخيصياً، وكذلك عمل 145 عملية تنظير للقنوات المرارية والبنكرياسية، إضافة إلى 22 منظار أشعة تلفزيونية و33 منظاراً للرئتين.

وأضافت صحة جازان أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الملك فهد المركزي هي الوحدة المرجعية في المنطقة، حيث تحتوي على عدة أجهزة متقدمة تسهم في علاج كثير من الحالات المرضية، مثل مشكلات الكبد، والنزيف العلوي والسفلي، والتنظير العلوي والسفلي، والمنظار التلفزيوني، إضافة إلى علاج أورام المرارة والقنوات المرارية.جازان مستشفى الملك فهد المركزي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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