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قصور حاد في التروية.. عملية عاجلة تُنقذ أطراف سبعيني من البتر بجدة

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قصور حاد في التروية.. عملية عاجلة تُنقذ أطراف سبعيني من البتر بجدة قصور حاد في التروية.. عملية عاجلة تُنقذ أطراف سبعيني من البتر بجدة
كان يعاني ألماً شديداً وبرودة في الطرفين السفليين مع تغيُّر في لون الجلد

قصور حاد في التروية.. عملية عاجلة تُنقذ أطراف سبعيني من البتر بجدة

تمكّن فريق جراحي بمستشفى الملك عبدالعزيز الطبي بجدة من إنقاذ أطراف مقيم سبعيني.

وتفصيلاً، استقبل طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة مقيماً سبعينياً كان يعاني ألماً شديداً وبرودة شديدة في كلا الطرفين السفليين مع تغيُّر في لون الجلد ومشكلات صحية أخرى، وتمّت تشخيص الحالة وعمل الأشعة المطلوبة كافة مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، واتضح وجود قصور حاد في تروية الأطراف السفلية نتيجة انسداد كامل في الشريان الأورطي البطني والشرايين الحرقفية له.

وفي الحال تم إدخال المريض غرفة العمليات خاضعاً لفريق طبي جراحي في الأوعية الدموية لاستخراج الجلطات من الشريان الأورطي بسبب إقفال الشرايين بالأطراف السفلية، وكانت عالية الخطورة حيث اعتمد الأطباء إجراء عملية أخرى عاجلة وأكثر تعقيداً وهي إيصال التروية إلى الأطراف السفلية وزراعة شريان صناعي على شكل Y على الشريان الأورطي البطني بعد تنظيفه بشكلٍ جيد ثم تمت عملية الزرع للطرف الأول في الشريان الفخذي الأيمن والطرف الثاني في الشريان الفخذي الأيسر، وبفضل الله تم إيصال التروية الدموية إلى كلا الطرفين السفليين محافظين على الساقين وإنقاذه من البتر الأكيد للساقين.

أنجز الفريق الطبي مهامه بنجاح بقيادة الاستشاري عبد الصمد العرجا؛ ورجوع التروية ونسبة الأكسجين لأصابع القدمين وإنقاذ الطرفين دون أي مضاعفات، وخروج المريض من مستشفى الملك عبد العزيز، وهو بحالة صحية جيدة.مستشفى الملك عبدالعزيز الطبي جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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