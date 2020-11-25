جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ60 مليونًا

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تتصدر الولايات المتحدة دول العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، اقترب من 59.8 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء متجهًا نحو الـ60 مليون إصابة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 59 مليونًا و759 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 38.3 مليون؛ بينما تجاوز عدد الوفيات مليونًا و409 آلاف وفق "الألمانية".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.فيروس كورونا الجديد