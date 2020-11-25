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مجلس الغرف.. "الحماد" رئيسًا للجنة المقاولين والغامدي والحارثي نائبين

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مجلس الغرف.. "الحماد" رئيسًا للجنة المقاولين والغامدي والحارثي نائبين مجلس الغرف.. "الحماد" رئيسًا للجنة المقاولين والغامدي والحارثي نائبين
أكدا العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير القطاع بالمملكة وتذليل العقبات

مجلس الغرف..

انتخبت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف ، حمد بن حمود الحماد رئيسًا لها، والمهندس عثمان بن صالح الغامدي وخالد بن دبيس الحارثي نائبيْن للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ- 1444هـ).

وأعرب رئيس اللجنة ونائباه، عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوْها لهم بانتخابهم؛ مؤكدين العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع المقاولات بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

ونوّه رئيس اللجنة بأهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع المقاولات بالمملكة، يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها؛ مضيفًا أنهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية؛ مثمنًا الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قِبَل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها؛ فضلًا عن تسخير إمكانياته لخدمة أهدافها؛ الأمر الذي ساعد على زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

وبيّن أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خدمة قطاع المقاولات بالمملكة والمستثمرين فيه من المقاولين، في ظل الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030؛ فضلًا عن تعزيز التعاون والتكامل مع لجان المقاولين بالغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة للوصول للأهداف المنشودة.مجلس الغرف السعودية حمد بن حمود الحماد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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