الأردن : الإعلان عن حزمة الأسبوع المقبل لتوسيع الحماية الاجتماعية لمتضرري كورونا

★ ★ ★ ★ ★

المدينة نيوز :- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنه قام بالتوقيع على بلاغ لإعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021.

وأضاف أنه سيصار إلى إعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية والزيادة المقررة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية والنظام المعدل لنظام رتب المعلمين.

وأوضح الخصاونة أن الحكومة تعمل على حزمة سيعلن عنها خلال الأسبوع القادم بهدف توسيع الحماية الاجتماعية للمتضررين من جائحة كورونا، وذلك يأتي إطار في مساعي الحكومة للتخفيف من أثر جائحة كورونا والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي انتجتها.

وبين أن الحكومة ستعمل على تحفيز الاستثمار وانتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على فرص العمل القائمة، وستسعى لتعظيم المشاريع الاستراتيجية المفضية للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة.

واكد ان الحكومة قامت بالكثير من الخطوات لتعزيز قدرات القطاع الصحي، وأنه قام بافتتاح مبنى في مستشفى البشير ضم 70 سريرا للعناية الحثيثة وهي مجهزة لاستقبال مرضى كورونا، وستساعد للمرور الآمن لتحدي وباء كورونا.

وأشار إلى أن جلالة الملك افتتح اليوم مستشفى ميداني عسكري في مدينة الزرقاء، مبينا ان هناك 5 أو 6 مستشفيات ميدانية عسكرية أخرى ستدخل تباعا إلى حيز الخدمة، ونأمل ان تكون جاهزة منتصف الشهر القادم، والتي من شانها رفع القدرة الاستيعابية بسعة 1500 سرير.

ولفت إلى أن الكمامة هي العقار الوحيد والفعال لوباء كورونا، داعيا للاستمرار بالالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة.

وقال "هناك تزايد بارتداء الكمامة وهي تحدث فرقا واناشد المواطنين بالالتزام بقواعد السلامة العامة"، مؤكدا ان لها اثرا كبيرا مفضي إلى تخفيف حدة إصابات كورونا.