أخبار عاجلة

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل -
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة -
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير النقل يشكر القيادة إثر صدور الموافقة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية

Print
وزير النقل يشكر القيادة إثر صدور الموافقة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية وزير النقل يشكر القيادة إثر صدور الموافقة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية
تدشّن مرحلة جديدة من الاستثمارات الكبيرة وإطلاق المشروعات

وزير النقل يشكر القيادة إثر صدور الموافقة على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية.

وبهذه المناسبة، بيّن الجاسر أن هذه الموافقة الكريمة تدشن مرحلة جديدة من تمكين قطاع الخطوط الحديدية في المملكة؛ نظرًا للاستثمارات الكبيرة لتي تشهدها المملكة في إطلاق مشروعات النقل بالخطوط الحديدية بين المدن وداخل المدن عبر مشاريع المترو، ومن أبرز سمات التعديلات، منع التعديات على الخطوط الحديدية بكافة أشكالها وحماية بنيتها التحتية، وحفظ سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف "الجاسر" أن نظام النقل بالخطوط الحديدية المحدّث يأتي متكاملًا بما يكفل تحقيق معدلات أعلى في ضبط التعديات على حرم الخطوط الحديدية والمرافق المتصلة بها بشكل عام وحماية المرخصين، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع، ويمكّن الهيئة العامة للنقل من قيامها بأدوارها الرقابية والإشرافية في قطاع الخطوط الحديدية.

كما أشار "الجاسر" في معرض حديثه إلى أن الدولة -رعاها الله- وامتدادًا لدعمها اللا محدود لقطاع الخطوط الحديدية؛ تؤكد في إقرارها لهذا التحديث ومن خلال إضافة المواد المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية ضمن النظام، حرصها على رعاية حقوق المرخصين والمستفيدين؛ لضمان البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع؛ حيث يتواكب النظام المحدث مع الهيكلة الجديدة، ويدفع نحو حوكمة مشاريع الخطوط الحديدية في المملكة، كما سيعزز هذا التحديث من قدرة القطاع الخاص وتحفيزه للدخول في استثمارات الخطوط الحديدية العالية التنوع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص التوطين في هذه الصناعة الحيوية.وزير النقل الهيئة العامة للنقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة

جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة

"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل

"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل

تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

شبكة عيون الإخبارية