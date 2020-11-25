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صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.7%

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء رغم البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة التي تشير إلى صعودها، ووسط متابعة مستجدات لقاح "كورونا".

بدأت شركات الأدوية بإعلان فاعلية لقاحاتها لفيروس "كورونا" منذ مطلع الشهر الجاري، مما رفع آمال المستثمرين في انتهاء الأزمة قريباً، رغم تأكيد المتخصصين على أن عمليات التطعيم ستركز على الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المراحل الأولية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.8% إلى 48.24 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وفق رويترز.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.7% مسجلة 45.20 دولار للبرميل، وذلك بعدما ارتفعت بأكثر من 4% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من نوفمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.النفط أسعار النفط