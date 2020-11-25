"أرامكو": الانتهاء من طرح سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الانتهاء من إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وقالت "أرامكو" عبر "تداول": إن قيمة الطرح بلغت 8 مليارات دولار، وبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 40 ألفاً، كما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1000 دولار أمريكي، فيما يتجاوز ذلك:
عائد (الصك/ السند) 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات، و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات، و2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، و3.250% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة، و3.500% للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.
وقالت الشركة إن شروط أحقية الاسترداد عند الاستحقاق والاسترداد المبكر وتغيير السيطرة وخيار شراء المصدر.أرامكو أرامكو السعودية