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رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة

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رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة
"العيسى": هذه الميليشيات الإرهابية تنتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية

رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة

دانت رابطة العالم الإسلامي، الاعتداء اليائس والجبان الذي جازفت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وأكّدت الرابطة، في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه الميليشيات الإرهابية الانقلابية تواصل توجيه إجرامها المخذول نحو المدنيين والأهداف المدنية والبنى التحتية وتنتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، إمعاناً منها في الشر والإجرام المتأصل في أيديولوجيتها الطائفية وممارساتها الهمجية.

وأكّد "العيسى"؛ باسمه وباسم مجالس وهيئات ومجامع الرابطة العالمية مشمولة بمنسوبيها من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية والهجمات الجبانة المشينة، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

ونوّه بيان الرابطة بالجهود العظيمة التي يضطلع بها تحالف نصرة الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية، وهو ما كبَّد العصابة الانقلابية خسائر فادحة، وقطع الطريق على المطامع الطائفية الداعمة لها.رابطة العالم الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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