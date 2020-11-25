كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجل 31 ألف إصابة جديدة و630 وفاة

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73 حالة وفاة بالمغرب.. و382 إصابة بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 16207 حالات عن يوم أمس.

وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 630 وفاة اليوم فيما تم تسجيل 302 يوم أمس.

ووصل عدد إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل إلى 6 ملايين و118 ألفًا و708 إصابات؛ فيما بلغ عدد الوفيات 170.115، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميًّا.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية، أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 31 ألفًا و735 إصابة.

ومن بين الـ382 إصابة المسجلة، كانت هناك 363 إصابة محلية و19 إصابة وافدة من القادمين من الخارج.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 513 شخصًا.

المغرب

سجل المغرب مساء أمس الثلاثاء 3999 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 2587 حالة أمس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 331 ألفًا و527 إصابة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في المغرب في الثاني من مارس.

كما سجل أيضًا 73 حالة وفاة مقابل 80 أمس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في البلاد إلى 5469.

وقالت الحكومة إن من المنتظر أن يبدأ المغرب حملة تطعيم ضد الوباء في الأيام القليلة المقبلة بعد أن طلب لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.فيروس كورونا الجديد