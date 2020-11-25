أخبار عاجلة

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل -
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة -
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البيت الأبيض يوافق على تلقي "بايدن" تقارير المخابرات السرية اليومية

Print
البيت الأبيض يوافق على تلقي "بايدن" تقارير المخابرات السرية اليومية البيت الأبيض يوافق على تلقي "بايدن" تقارير المخابرات السرية اليومية
"الخدمات العامة" أبلغته رسميًّا بتلقي الأموال اللازمة لتسيير المرحلة الانتقالية

البيت الأبيض يوافق على تلقي

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية التي تُرفع للرئيس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، يعني هذا القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بايدن رسميًّا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقًا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية؛ ما يعني أنها اعترفت أخيرًا بفوزه بالانتخابات.

ووجّه "" الاثنين فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن خلال المرحلة الانتقالية رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية. وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلي ميرفي بـ"القيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

وأضاف ترامب: "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة. ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".

وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة، وسنواصل المعركة. أنا أؤمن بأننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية. وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية البيت الأبيض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

ترامب يعد بطرح لقاح كورونا خلال أسبوعين وبايدن يطلب من الأمريكيين البقاء في منازلهم

ترامب يعد بطرح لقاح كورونا خلال أسبوعين وبايدن يطلب من الأمريكيين البقاء في منازلهم

مراسلة لترامب: هل ستحضر مراسم تنصيب بايدن؟ هكذا كان رده

مراسلة لترامب: هل ستحضر مراسم تنصيب بايدن؟ هكذا كان رده

شبكة عيون الإخبارية