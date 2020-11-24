بسبب الأمطار .. جامعة المؤسس تُخلي مقراتها وتتحول للعمل عن بعد لمدة يومين

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تستمر الأنشطة التعليمية والطلابية عبر الأنظمة الإلكترونية

علمت "سبق" أن جامعة الملك عبدالعزيز قررت إخلاء مقرات العمل والمباني التعليمية بالجامعة ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السادسة مساء وطوال يوم الخميس الذي يليه على أن يستمر عمل من يتطلب وجوده لخدمة الجامعة في المستشفى الجامعي وقطاع الخدمات والصيانة والأمن والتقنية وسكن الطلاب والمنسوبين ومن يتم تكليفه بالعمل بتوجيه رؤساء القطاعات وإشراف وكلاء الجامعة المختصين وبما يخدم مصلحة العمل.

يأتي ذلك تحسبًا لهطول الأمطار التي من المتوقع أن تهطل على محافظة جدة.

فيما تستمر الأنشطة التعليمية وأعمال الجامعة عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية للجامعة.