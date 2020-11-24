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فرنسا تدين استهداف الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

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فرنسا تدين استهداف الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة فرنسا تدين استهداف الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة
شدَّدت على أن الاعتداء يقوّض جهود السلام ويضرب استقرار المنطقة

فرنسا تدين استهداف الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

دانت الجمهورية الفرنسية اليوم الثلاثاء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وشددت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على أن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية المدنية للمملكة انتهاك للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض جهود السلام الجارية، وزعزعة أمن ، والضرر باستقرار المنطقة.

وجددت دعم بلادها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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