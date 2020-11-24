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في أمسية شرقاوية "الفتح" يقسو على "الاتفاق" برباعية

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في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

في أمسية شرقاوية

نجح الفتح في اقتناص النقاط الثلاث من مباراته أمام الاتفاق في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفتح برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

أهداف الفتح جاءت عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 17 واللاعب نواف بوشل في الدقيقة 30 واللاعب علي الزقعان هدفين في الدقيقة 37 و63.

بتلك النتيجة رفع الفتح رصيده من النقاط للنقطة رقم 10 (المركز الثالث ) فيما بقى الاتفاق عند رصيده البالغ 6 نقاط ( المركز الـ 11 ).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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