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ريما دودين.. أول أمريكية من أصل أردني يعينها بايدن بمنصب رفيع بالبيت الأبيض

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ريما دودين.. أول أمريكية من أصل أردني يعينها بايدن بمنصب رفيع بالبيت الأبيض ريما دودين.. أول أمريكية من أصل أردني يعينها بايدن بمنصب رفيع بالبيت الأبيض

جى بي سي نيوز  :- كشفت سلسلة التعيينات الجديدة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أردنية مسلمة بين الموظفين بطاقمه الجديد في البيت الأبيض.

وستكون الاردنية ريما دودين العضو بالحزب الديمقراطي، ضمن الطاقم الجديد في البيت الأبيض، وستشغل تحديدا منصب نائب مدير المكتب القانوني، بحسب ما أكده موقع "فريق بايدن هاريس الرئاسي" في نشرة تعريفية عن الموظفين الجدد.

وعملت دودين في العديد من المناصب المتعلقة بالحزب الديمقراطي، كان آخرها عملها متطوعة في "فريق بايدن"، وشغلت أيضا منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين.

كما عملت دودين مستشارة لدى السيناتور دوربين، ومديرة مركز أبحاثه، ومساعدة للجنته القضائية الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والقانون.

ويتضح من النشرة التعريفية لـ"فريق بايدن هاريس الرئاسي" أن دودين عملت كمستشارة متطوعة لـ"حماية الناخبين" في عدد من الحملات، بما في ذلك حملة الرئيس السابق، باراك أوباما.

ودودين خريجة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين، وهي مؤلفة مشاركة لكتاب عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ بـ"معهد بروكينغز". في كاليفورنيا.

جي بي سي نيوز

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