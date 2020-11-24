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التعاون يضاعف جراح الوحدة.. بهزيمة رابعة على التوالي

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في ختام الجولة الخامسة من دوري المحترفين

التعاون يضاعف جراح الوحدة.. بهزيمة رابعة على التوالي

نجح التعاون في استعادة نغمة الفوز الغائبة عنه في الجولتين الأخيرتين بعدما تغلب على ضيفه الوحدة بهدف دون رد ملحقاً به الهزيمة الرابعة على التوالي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز ببريدة لحساب الجولة الخامسة جولة "قمة الرياض" من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بينما تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط بالمركز الرابع عشر.

خرج الفريقان في الشوط الأول بنتيجة سلبية.

وفي الشوط الثاني دخل التعاون أكثر إصراراً وتصميماً على حسم نتيجة اللقاء لمصلحته حيث فرض سيطرته على أجواء الشوط مما سهل له تكثيف الضغط على مرمى الضيوف الذي كان دفاعه وحارسه في الموعد.

وأكمل الوحدة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعدما طرد الحكم سلطان الحربي اللاعب البديل حمد الجيزاني لحصوله على إنذار ثان، ثم اكتملت معاناة الضيوف بعد ان اهتزت شباكهم بالهدف الأول بواسطة النيران الصديقة عن طريق المدافع عبد الله الحافظ عند الدقيقة 72.

التعاون يضاعف جراح الوحدة.. بهزيمة رابعة على التوالي

التعاون يضاعف جراح الوحدة.. بهزيمة رابعة على التوالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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