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حدث في 8 ساعات| تكشف توقعات طقس الأسبوع.. وتوجيهات جديدة من

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حدث في 8 ساعات| الحكومة تكشف توقعات طقس الأسبوع.. وتوجيهات جديدة من السيسي حدث في 8 ساعات| تكشف توقعات طقس الأسبوع.. وتوجيهات جديدة من

مصراوي Masrawy

06:41 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

حدث في 8 ساعات| الحكومة تكشف توقعات طقس الأسبوع.. وتوجيهات جديدة من السيسي

الأرصاد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان مجلس الوزراء، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وحركة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة بداية من الأربعاء وحتى الخميس، وكذلك تكليف الرئيس عبدالفتاح بالعمل على زيادة فصول الحضانات لتوفير هذه الخدمة للأسر التي تحتاجها، وكذلك البدء الفوري في إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر، ووضع آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الأداء بالتعاون مع الشركة الاسبانية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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