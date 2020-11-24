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بعد مزاعم زيارة سرية... إسرائيل تصدر قرارا جديدا بشان

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها أدرجت على قائمة الدول الخضراء لجهة انتشار ، لافتة إلى أن القرار اتخذ أمس الاثنين، ولا علاقة بينه وبين الزيارة الزعومة إلى مدينة نيوم السعودية على البحر الأحمر يوم الأحد.

© AFP 2020 / BANDAR AL-JALOUD

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وبموجب هذا القرار، يعفى الوافدون من السعودية إلى إسرائيل من الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقال المدير العام لوزارة الصحة هزي هليفي لمحطة "كان" الإسرائيلية العامة: "كانت السعودية في القائمة السابقة منطقة حمراء لكن انخفضت معدلات الإصابة" فيها.

وأضاف: "إنها الآن خضراء (...) لا علاقة بزيارة أي شخص لأي دولة" بهذا القرار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تننياهو سافر، مساء الأحد، إلى نيوم في السعودية لإجراء محادثات تاريخية مع ولي العهد محمد بن سلمان على الرغم من عدم ارتباط البلدين بعلاقات دبلوماسية رسمية.

وأكد مصدر حكومي إسرائيلي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة "فرانس برس" إجراء المحادثات وهو ما نفته الرياض بشدة، الاثنين.

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