★ ★ ★ ★ ★

وتداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للحساب المذكور ادعى فيها أن "الوقت قد حان لكي تنظر تركيا إلى القضية اليمنية وإيقاف العبث الحاصل هناك نتيجة تدخلات بعض المشيخات الطارئة على خارطة المنطقة"، في إشارة إلى التدخل السعودي الإماراتي في الحرب اليمنية.

والتغريدة تحدثت عن ذلك بمناسبة ما وصفه الحساب بـ"الانتصار الذي حققه التحالف التركي في أذربيجان"، واتهم الحساب نفسه التحالف العربي بالتدخل في اليمن "طمعا بالسيطرة على مقدرات اليمن واستقلاله من خلال العبث بأمنه واستقراره، وتمزيق نسيجه ووحدته".

لكن وكالة "الأناضول" الرسمية التركية قالت إن فريق "مرصد تفنيد الأكاذيب" بحث في المواقع الرسمية والإخبارية التركية والعربية، وحساب الرئيس التركي الرسمي في "تويتر" وحسابات أخرى، ولم يجد أي ما يشير إلى صحة ما ورد في التغريدة المذكورة.

وأفادت الوكالة بأن الحساب الذي يتابعه 24 ألف متابع، هو حساب غير موثق ينتحل اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،، وهناك حسابات عدة تتبنى ما ينشره وتنسبه كتصريحات رسمية للرئيس أردوغان.