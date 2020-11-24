قرارات حكومية جديدة خاصة بوباء كورونا في الأردن

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جي بي سي نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أن خطة الحكومة للتعامل مع المرحلة الحاليّة من وباء كورونا، تركّز بشكل أساسي على تعزيز القدرات الطبيّة وتشديد الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق أوامر الدفاع الصادرة.

وأضاف العايد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل الهياجنة عقد في رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدّفاع رقم 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات والمشاركة فيها كجزء من جهود رفع مستوى الالتزام بسبل الوقاية من الوباء.

وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش من مختلف أجهزة الدولة تكثّف جهودها للرقابة على مدى التزام المنشآت والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتقيّد الكامل بأوامر الدفاع، إضافة إلى الجولات الميدانيّة اليوميّة للفرق الرقابيّة المتعددة، والتي تنشر يوميّاً أعداد المخالفات التي يتمّ ضبطها.

وشدد العايد على أن التزام الجميع بسبل الوقاية اللازمة من الوباء، يمكّن القطاع الصحّي من السيطرة على استيعاب أعداد الإصابات، ويسهم في تخفيف الضغط على الكوادر الطبية.

وجدد التأكيد على أن اللقاح المتوفّر حالياً لمواجهة وباء كورونا هو الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام المعقمات، داعيا المواطنين إلى رفع مستوى الالتزام لأنه السبيل الوحيد حالياً للسيطرة على الوباء.

وأشار العايد في هذا الخصوص إلى الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحّة بالتعاون مع شركاء وداعمين، والتي تحمل شعار ((#بحميهم)). وقال في هذا الإطار: "لا أحد منّا يرغب أن يفقد قريباً منه أو عزيزاً عليه بسبب هذا الوباء، وأقل ما يجب أن نفعله تجاه أحبّتنا أن نلتزم بارتداء الكمّامة والتباعد الجسدي، فالتزامنا يحمينا ويحميهم".

وتابع: "كما نحرص على حماية بيوتنا بالالتزام، فإننا نحرص على حماية نشامى ونشميات الكوادر الطبية الذين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل صحة الأردنيين"، مثنيا أيضا على دور الجهات الرقابية التي تتولى متابعة تطبيق وتنفيذ أوامر الدفاع من قبل المنشآت والأفراد.

وأعاد وزير الدولة لشؤون الإعلام التأكيد على أن الحكومة لم تتّخذ قراراً بخصوص الحظر الشامل لمدد طويلة في هذه المرحلة، وسيبقى العمل وفق الترتيبات والإجراءات المطبّقة المعلن عنها سابقاً وحتى نهاية العام الحالي.

ونوه العايد إلى أن تجنب الحظر الشامل يعتمد على التزام المواطنين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي وتجنّب التجمّعات والتي تعد مسؤولية وطنية من قبل الجميع، موضحاً أن الالتزام يساعد في إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة ويجنّبنا القرارات المشدّدة.

ولفت إلى أن الفِرق الحكوميّة والمختصّة تدرس باستمرار تطوّرات وباء كورونا، مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومة تُبنى على أساس علمي ومنهجي وبما يساعدنا في حماية المواطنين، وتحقيق التوازن ما بين صحّة المواطنين، وما بين استمرار عمل مختلف القطاعات.

وحول القرارات والإجراءات الحكوميّة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، أشار العايد إلى افتتاح مركز البشير للعناية الحثيثة المخصص لاستقبال مرضى كورونا من قبل رئيس الوزراء اليوم، والذي تمّ تعجيل تجهيزه بوقت قياسي للاستفادة منه في رفع الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية الحثيثة بسعة 70 سريراً.

واستعرض العايد بعض القرارات والإجراءات الحكوميّة المتخذة في الفترة الماضية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، ومنها تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خدمة العلم وذلك بسبب تداعيات وباء كورونا.

كما شملت القرارات - حسب العايد- توجيه رئيس الوزراء المؤسّسة العامّة للغذاء والدّواء إلى ضرورة وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لخفض أسعار الأدوية، إذ أكّد رئيس الوزراء على ضرورة إيجاد آليّة واضحة للتفتيش والرقابة على الغذاء بما ينعكس إيجاباً على سلامة وصحّة المستهلك.

كما أقرّ مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2020م، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحّي في المملكة على مكافحة الأوبئة، وتعزيز الممارسات للوقاية منها، ووضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل معها، والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عنها، و توحيد جهود مكافحة الأوبئة والاستعداد الجيد للتعامل معها.

وأشار العايد إلى بلاغ رئيس الوزراء رقم 15 المستند إلى أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 والذي يقضي بإغلاق بعض القطاعات ذات الطبيعة الترفيهية، ومنع تقديم الأراجيل في المطاعم والمقاهي، مؤكدا أن هذه القرارات جاءت بتوصية من وزارة الصحّة، لأثرها المباشر في نقل العدوى وانتشارها.

وفيما يتعلق بتأجيل أقساط قروض البنوك، أشار العايد إلى أن البنك المركزي أعلن يوم أمس مجموعة إجراءات تهدف للتسهيل على الأفراد والمنشآت والقطاعات المتضررة من انعكاسات الجائحة من خلال تأجيل دفعات القروض، وجدولة المديونيات والتي تستمر حتى منتصف العام القادم.

--(بترا)