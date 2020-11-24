اتحاد الإعلام الرياضي يقيم برنامج التغطية الإعلامية لسباقات الهجن

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بمشاركة 99 إعلاميًّا وإعلامية

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ، اليوم الثلاثاء ، البرنامج التدريبي المتخصص في التغطية الإعلامية لسباقات الهجن والذي أقيم (عن بعد) بمشاركة 99 إعلاميًّا وإعلامية من المهتمين بتغطية الألعاب المختلفة بشكل عام وسباقات الهجن بشكل خاص؛ إذ يأتي البرنامج بالتزامن مع إقامة سباق رماح للهجن الذي ينطلق الخميس المقبل 26 نوفمبر.

وقدم المحاضرة الأولى الأستاذ محمود البلوي، قدم خلالها نبذة تفصيلية عن تاريخ الهجن في المملكة والهدف من تأسيس الاتحاد بالإضافة لعدد من المحاور الخاصة بقوانين ولوائح المسابقات والمسميات الخاصة بالهجن.

وفي المحاضرة الثانية من البرنامج شرح الأستاذ هاني الشحيتان الفرق بين تغطية الحدث وصناعة الحدث في سباقات الهجن وكيفية صناعة القصص الإنسانية المرتبطة بالهجن، بالإضافة لتعريف المشاركين على نجوم سباقات الهجن على مستوى الدول العربية.

وشهد ختام البرنامج التدريبي مشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن الذي قدم شكره للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على تنظيم هذا البرنامج، وعبر عن سعادته بالاهتمام الكبير من الإعلاميين والإعلاميات للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بسباقات الهجن، و أشار إلى أن المجال سيكون متاحاً للإعلاميين من خلال التطبيق العملي الميداني بدءاً من سباق رماح للهجن الذي ينطلق الخميس المقبل.

يذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أعلن يوم الأحد الماضي عن استئناف البرامج المخصصة للتغطيات الإعلامية بالرياضات المختلفة، كسباقات الهجن ورالي داكار وسباقات السيارات فورمولا 1، والتي تهدف إلى تطوير الإعلاميين الرياضيين في التغطية الإعلامية للألعاب المختلفة، وزيادة معرفة منتسبي المجال الإعلامي بالأنظمة والقوانين الخاصة بكل منافسة؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير كافة الجوانب الإعلامية لهذه الألعاب وزيادة انتشارها وتغطية منافساتها بكل مهنية واحترافية.