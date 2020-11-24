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منتدى الطاقة الدولي يدين الاعتداء الإرهابي على المحطة البترولية بجدة

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منتدى الطاقة الدولي يدين الاعتداء الإرهابي على المحطة البترولية بجدة منتدى الطاقة الدولي يدين الاعتداء الإرهابي على المحطة البترولية بجدة
طالب بالمحافظة على أمن الطاقة واستقرار الأسواق في ظل الظروف المعقدة والمتشابكة

منتدى الطاقة الدولي يدين الاعتداء الإرهابي على المحطة البترولية بجدة

أدان الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماك مينغل الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وقال في بيان له: "إن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف خزانًا للوقود في محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، يأتي في الوقت الذي أدت تداعيات "كوفيد-19" على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والهيئات المعنية لاستعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، والتمكن من تحقيق التعافي الاقتصادي على نحو سريع وشامل.

وأضاف أن منتدى الطاقة الدولي ينضم إلى المجتمع الدولي في إدانة مثل هذه الاعتداءات، التي تقدم أيضًا تذكيرًا واضحًا لكل من الدول المنتجة والمستهلكة، ولقطاع الطاقة العالمي ككل، بالدور المنوط بها محافظة على أمن الطاقة واستقرار الأسواق في ظل الظروف المعقدة والمتشابكة بشكل غير مسبوق التي تشهدها الاسواق العالمية حاليًا.

وأكد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على البنية التحتية الحيوية للطاقة، بما يتضمن مرافق الإنتاج والتكرير والنقل والبنية التحتية للموانئ، فضلاً عن حرية الملاحة وتأمين المرور في المسارات البحرية، وأن الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي سيعززان أمن الطاقة واستقرار الأسواق في بيئة مخاطر جديدة وأكثر ديناميكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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