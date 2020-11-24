أخبار عاجلة

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل -
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة -
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الملك عبدالله الثاني يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي

Print
الملك عبدالله الثاني يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب الملك عبدالله الثاني يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي

 جى بي سي نيوز :- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.
وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد جلالة الملك أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا.
وعبر جلالته عن تمنياته للرئيس المنتخب بايدن بالتوفيق، وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
--(بترا)

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الملك عبدالله الثاني يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب

الملك عبدالله الثاني يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب

ملعب ONTime - لقاءات خاصة مع لاعبي المنتخب مصر للشباب ورأيهم حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ملعب ONTime - لقاءات خاصة مع لاعبي المنتخب مصر للشباب ورأيهم حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ملعب ONTime - حديث مع"شوقي غريب" حول المنتخب الأولمبي وأهمية الفوز علي منتخب البرازيل

ملعب ONTime - حديث مع"شوقي غريب" حول المنتخب الأولمبي وأهمية الفوز علي منتخب البرازيل

آخر النهار| اعتزال الحضري وتعليق حسام البدري على المنتخب - الحلقة الكاملة 18 نوفمبر 2020

آخر النهار| اعتزال الحضري وتعليق حسام البدري على المنتخب - الحلقة الكاملة 18 نوفمبر 2020

شبكة عيون الإخبارية